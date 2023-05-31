Агата Муцениеце и Анна Пескова исполнят главные роли в фильме о группе «Иванушки International»
Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», кастинг на центральные роли в картине завершён.
Сюжет фильма будет сфокусирован на трёх подругах, которые в детстве были поклонницами известной поп-группы «Иванушки International». Они выросли, но любовь к кумирам не прошла. Девушки решают отправиться вслед за музыкантами в тур по югу России, чтобы осуществить свою давнюю мечту и убежать от повседневных проблем.
Режиссёром ленты выступит Марк Горобец («Жёлтый глаз тигра», «Корни»). По словам постановщика, зрители увидят кино о любви, дружбе и путешествиях. Он обещает, что в фильме будет много песен группы, танцев, а также радостных и трогательных моментов.
Музыкальным продюсером картины станет Игорь Матвиенко, композитор и продюсер «Иванушек International». В съёмках также примут участие и члены популярного коллектива — Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко.
В прокат фильм планируется выпустить 7 марта. Позже он будет доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре KION.
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