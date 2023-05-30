В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью и днём в среду, 31 мая, местами возможна гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Локально ожидаются ливни.

Тем временем в Самарской области 31 мая, а также 1 и 2 июня погода будет неустойчивой, передаёт sovainfo.ru со ссылкой на Приволжское УГМС. С перемещением южного волнового циклона с Чёрного моря через правобережные районы Волги пройдут дожди и грозы, местами — ливни с градом.

Температура воздуха 31 мая составит до +32 °С, 1 и 2 июня — до +28 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.