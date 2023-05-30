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В Нижнем Новгороде рассказали о программе празднования Дня защиты детей

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Мероприятия в честь Дня защиты детей будут проходить в городских парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода с 31 мая по 3 июня.
В Нижнем Новгороде рассказали о программе празднования Дня защиты детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, в Автозаводском парке запланирована концертно-развлекательная программа «День защиты детей».

Тематические мероприятия состоятся и в филиалах музея Горького, а в образовательно-досуговом центре «Надежда» представят программу «Летний калейдоскоп».

В кинотеатре «Орлёнок» пройдёт фестиваль мультфильмов «Гора самоцветов».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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