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В Подмосковье усилили авиапатрулирование лесов

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В Московской области усилили работу по авиапатрулированию лесов. Дополнительные маршруты добавлены в рамках соглашения Федерального агентства лесного хозяйства и правительства Москвы.
В Подмосковье усилили авиапатрулирование лесов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Стороны договорились объединить усилия по мониторингу и тушению лесных пожаров на территориях субъектов ЦФО, прилегающих к Московскому региону. По Подмосковью плановое количество полётов составит 300 часов с профессиональными лётчиками-наблюдателями ФБУ «Авиалесоохрана», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В Центральном федеральном округе такое патрулирование проходит по 13 маршрутам.

Ранее Nation News передавало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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