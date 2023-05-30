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Кондитер Романова посоветовала отказаться от сладостей с рафинированным сахаром

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Кондитер, основатель и шеф-кондитер Rosemarycake Марина Романова рассказала о вредных сладостях. Наиболее опасным ингредиентом она назвала рафинированный сахар.
Кондитер Романова посоветовала отказаться от сладостей с рафинированным сахаром
  • Gettyimages.ru

«Рафинированный сахар дешевле по стоимости, чем его натуральные заменители. Поэтому он часто встречается в составе кондитерских изделий, так как влияет на себестоимость продукции. Но если вы делаете акцент именно на здоровом питании, то ищите в составе натуральные сахара», — заявила Романова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также вредны искусственные подсластители, которые используют для замены сахара в продуктах с низким содержанием калорий.

«Трансжиры могут привести к повышенному уровню холестерина, сердечным заболеваниям и даже инсульту. В качестве полезной альтернативы ищите в составе продукта нерафинированные натуральные масла, какао-масло или кокосовое», — сообщила эксперт.

Как считает Романова, стоит избегать и искусственных красителей. Ещё одним вредным ингредиентом она назвала консерванты.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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