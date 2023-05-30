Фестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске посетили более 25 тысяч человек

Гастрономический фестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске принял более 25 тыс. гостей. Мероприятие проходило с 26 по 28 мая.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Посетителям предлагали блюда и напитки от 17 ресторанов и кафе региона. Гости приобрели около 150 кг рыбы и 600 рыбных консервов. Также у них была возможность попробовать арктический сбитень и лимонад.

Как уточняется, в рамках фестиваля работал выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.