Фестиваль «Вкус Арктики» в Мурманске посетили более 25 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Посетителям предлагали блюда и напитки от 17 ресторанов и кафе региона. Гости приобрели около 150 кг рыбы и 600 рыбных консервов. Также у них была возможность попробовать арктический сбитень и лимонад.
Как уточняется, в рамках фестиваля работал выездной офис Туристского информационного центра Мурманской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.