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Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерты в Китае

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Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева проведёт два концерта у Великой Китайской стены. Мероприятие состоится в рамках укрепления культурно-гуманитарных связей между Россией и Китаем.
Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерты в Китае
  • РИА Новости

Как передаёт «Российская газета», концерты пройдут в два этапа: 2 июня оркестр сыграет фрагменты из знаменитых балетов Петра Чайковского «Щелкунчик» и Игоря Стравинского «Жар-птица», марш из оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» и увертюру из «Руслана и Людмилы» Михаила Глинки.

На следующий день публика услышит фрагменты шедевров мировой музыки Россини, Берлиоза, Чайковского и Римского-Корсакова.

Вместе с тем с оркестром выступят китайские коллеги, которые исполнят известную народную песню «Тоска бродяги по дому» и каватину Фигаро из оперы «Севильский цирюльник».

Ранее российский фильм «Нина» стал участником Шанхайского кинофестиваля.

 

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