Российский фильм «Нина» стал участником Шанхайского кинофестиваля

Российская лента «Нина» с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях попала в основную конкурсную программу Шанхайского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, это единственный российский проект, который вошёл в программу фестиваля.

Лента была создана российской компанией Pan-Atlantic Studio и грузинской студией 20 Steps при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссёром фильма выступила Оксана Бычкова, работавшая до этого над такими проектами, как «Питер FM» и «Ещё один год».

Сюжет сфокусирован на успешной и привлекательной героине по имени Нина, у которой в 40 лет есть всё: счастливый брак, любимая работа и ребёнок. Идеальная жизнь Нины пошатывается, когда ей звонит её бывший возлюбленный и сообщает о своей смертельной болезни. Героине нужно поехать в Тбилиси, чтобы проститься с ним. Её нынешний супруг знает об их прошлом и не возражает насчёт визита.

Нина едет в Грузию, чтобы поддержать друга, и даже не подозревает, что это небольшое путешествие станет для неё последним.

В фильме также снялись Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.

Шанхайский международный кинофестиваль проходит каждый год с 1993-го. Это одно из крупнейших мероприятий в Китае, главной наградой которого является «Золотой кубок». Картину «Нина» покажут в рамках конкурса 13 июня.

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