Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдёт 3 июня в Нижегородской области

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии состоится 3 июня в нижегородском селе Большое Болдино. Он приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках, в том числе в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», роще «Лучинник» и Научно-культурном центре.

Программа включает презентацию поэтического сборника «Болдинское братство», экскурсии, выставки, литературный марафон «Поэзия родных просторов».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.