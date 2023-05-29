Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдёт 3 июня в Нижегородской области

Короткая ссылка
Всероссийский Пушкинский праздник поэзии состоится 3 июня в нижегородском селе Большое Болдино. Он приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках, в том числе в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», роще «Лучинник» и Научно-культурном центре.

Программа включает презентацию поэтического сборника «Болдинское братство», экскурсии, выставки, литературный марафон «Поэзия родных просторов».

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить