В Петербурге 31 мая ожидается усиление ветра до 15 м/с

В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра в среду, 31 мая, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Об этом сообщает «МК в Питере».

По прогнозу, скорость ветра будет достигать 15 м/с.

Тем временем в Карелии непогода ожидается в начале июня, передаёт karelinform.ru со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.

«До конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населённых пунктов», — отмечается в прогнозе.

Также возможно выпадение осадков до 45 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.