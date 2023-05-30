В Петербурге 31 мая ожидается усиление ветра до 15 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
По прогнозу, скорость ветра будет достигать 15 м/с.
Тем временем в Карелии непогода ожидается в начале июня, передаёт karelinform.ru со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.
«До конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населённых пунктов», — отмечается в прогнозе.
Также возможно выпадение осадков до 45 мм.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.