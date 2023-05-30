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В Петербурге 31 мая ожидается усиление ветра до 15 м/с

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В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра в среду, 31 мая, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В Петербурге 31 мая ожидается усиление ветра до 15 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

По прогнозу, скорость ветра будет достигать 15 м/с.

Тем временем в Карелии непогода ожидается в начале июня, передаёт karelinform.ru со ссылкой на ВНИИ ГОЧС.

«До конца недели ливневые дожди с грозами и порывами ветра могут привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населённых пунктов», — отмечается в прогнозе.

Также возможно выпадение осадков до 45 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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