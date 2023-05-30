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В Москве завершились съёмки сериала о подростках «Зумеры»

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В московских школах завершились съёмки веб-сериала о подростках «Зумеры».
В Москве завершились съёмки сериала о подростках «Зумеры»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Российская газета», производством проекта занималась продюсерская компания «ВГИК-Дебют».

Сюжет сфокусирован на молодой учительнице и практикантке, которой придётся найти подход к каждому старшекласснику и наладить контакт, в частности, с теми, кто ещё не пережил подростковые проблемы, но уже вынужден задумываться о будущем, понимать себя и свои возможности, а также видеть перспективы.

В проекте снимаются блогеры и молодые артисты, среди которых Олег Чугунов, Виталий Андреев, Елизавета Евсеева, Сеня Бардаш и другие. Режиссёром сериала выступил Даниэль Ким, автор видеоклипов современных музыкантов (Элджей, Рамиль, Gayazov Brothers).

Ранее стало известно, что «Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России.

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