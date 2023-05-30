«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России

Четвёртая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Как сообщается в Telegram-канале сервиса, лента будет доступна к просмотру обладателям подписки «Плюс».

На данный момент неизвестна точная дата выхода картины в сети, но в самом сервисе рядом с фильмом уже появилась отметка «Скоро в подписке».

На западных цифровых платформах боевик вышел 23 мая.

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоялась 13 марта 2023 года. В России в прокат фильм вышел 23 марта.

Ранее стало известно, что в сети вышел фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».