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«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России

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Четвёртая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в Telegram-канале сервиса, лента будет доступна к просмотру обладателям подписки «Плюс».  

На данный момент неизвестна точная дата выхода картины в сети, но в самом сервисе рядом с фильмом уже появилась отметка «Скоро в подписке».

На западных цифровых платформах боевик вышел 23 мая.

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоялась 13 марта 2023 года. В России в прокат фильм вышел 23 марта.

Ранее стало известно, что в сети вышел фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

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