«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайн-кинотеатре в России
- Gettyimages.ru
Как сообщается в Telegram-канале сервиса, лента будет доступна к просмотру обладателям подписки «Плюс».
На данный момент неизвестна точная дата выхода картины в сети, но в самом сервисе рядом с фильмом уже появилась отметка «Скоро в подписке».
На западных цифровых платформах боевик вышел 23 мая.
Мировая премьера «Джона Уика 4» состоялась 13 марта 2023 года. В России в прокат фильм вышел 23 марта.
Ранее стало известно, что в сети вышел фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».