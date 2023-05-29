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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

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С 30 мая по 1 июня в Свердловской области ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c, при этом сохранится жаркая погода, объявлено штормовое предупреждение.
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уралгидрометцентр.

«30 мая в Свердловской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, температура до +28 °С. Также будут порывы ветра до 17 м/c», — говорится в сообщении.

Аномально жаркая погода ожидается 31 мая и 1 июня, воздух прогреется до +34 °С.

Метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» назвала 1 июня самым жарким днём за первую неделю лета в столице.

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