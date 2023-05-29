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Синоптики анонсировали аномальную жару в Кургане 1 июня

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На День защиты детей в Кургане ожидается аномальное повышение температуры — синоптики прогнозируют до +37 °C 1 июня.
Синоптики анонсировали аномальную жару в Кургане 1 июня
  • РИА Новости

«Температура на 1 июня 2023 года днём до +32...37 °C выше нуля. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный. Ночью температура воздуха составит +17...20 °C тепла», — приводит URA.RU сообщение Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Синоптики отмечают, что до 4 июня жара будет стоять в пределах +30 °C, 2 и 3 июня — до +31 °C днём и +19...20 °C ночью.

Метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» назвала 1 июня самым жарким днём за первую неделю лета в столице.

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