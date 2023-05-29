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Нутрициолог Свиридова посоветовала заменить диету на график питания

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Нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова дала советы по переходу на здоровое питание. В частности, она призвала осознать существующую проблему и отследить, в какие моменты пациент употребляет чрезмерно много еды.
Нутрициолог Свиридова посоветовала заменить диету на график питания
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru эксперт также рекомендовала заниматься спортом, поскольку это влияет на сжигание калорий и снижение стресса.

Кроме того, нежелательно покупать домой фастфуд, конфеты и другие вредные продукты. Так, Свиридова посоветовала заменить их на фрукты, горький шоколад, ореховые батончики.

Вместе с тем она напомнила о важности отдыха: «30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся».

Желающим сбросить вес садиться на диету не стоит, лучше всего составить график питания, резюмировала нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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