В Пушкино открыли выставку «Мураново: взгляд через нейросети»
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры и туризма Подмосковья, на выставке представлено более 20 картин, включая объекты, написанные нейросетью.
«Мечтательная и одухотворённая Китти Тютчева остаётся по-прежнему волшебной, вокруг Николая Ивановича Тютчева, потомка старинного дворянского рода, музейщика и коллекционера, вырастают целые миры, а мурановские пейзажи напоминают сказку», — заявили в ведомстве.
В апреле победителем в одной из категорий престижного конкурса Sony World Photography Awards 2023 стал искусственный интеллект, работу которого отправил на смотр немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен.
Подробнее — в материале RT.