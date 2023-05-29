В Пушкино открыли выставку «Мураново: взгляд через нейросети»

В ТРЦ «Пушкино парк» в Пушкино открылась выставка «Мураново: взгляд через нейросети».

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры и туризма Подмосковья, на выставке представлено более 20 картин, включая объекты, написанные нейросетью.

«Мечтательная и одухотворённая Китти Тютчева остаётся по-прежнему волшебной, вокруг Николая Ивановича Тютчева, потомка старинного дворянского рода, музейщика и коллекционера, вырастают целые миры, а мурановские пейзажи напоминают сказку», — заявили в ведомстве.

В апреле победителем в одной из категорий престижного конкурса Sony World Photography Awards 2023 стал искусственный интеллект, работу которого отправил на смотр немецкий фотохудожник Борис Эльдагсен.

Подробнее — в материале RT.