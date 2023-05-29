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В Тюменской области действуют четыре природных пожара

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На территории Тюменской области по состоянию на утро 29 мая действуют четыре лесных пожара.
В Тюменской области действуют четыре природных пожара
  • РИА Новости

Все возгорания в настоящее время локализованы, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный департамент лесного комплекса.

За минувшие сутки ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 85,3 га.

Всего за минувшую неделю с 22 по 28 мая в регионе зарегистрировали 125 техногенных пожаров, один человек спасён, передаёт «Тюменская область сегодня» со ссылкой на данные регионального управления МЧС России.

В понедельник, 29 мая, в тюменской авиазоне объявлен V класс пожарной опасности — чрезвычайная степень.

Ранее стало известно, что для тушения природного пожара в Дюртюлинском районе Башкирии привлекли вертолёт.

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