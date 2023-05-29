Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Картина «Вызов» уступила лидерство в прокате новой комедии

Короткая ссылка
По итогам выходных фильм Клима Шипенко «Вызов» потерял лидерство в прокате, переместившись на вторую строчку рейтинга.
Картина «Вызов» уступила лидерство в прокате новой комедии
  • РИА Новости

По данным ЕАИС, первенство по сборам отошло комедийной картине Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм». Общая сумма выручки за выходные с учётом предпродаж составила 156 млн.

Сюжет фильма вращается вокруг двух давних друзей в исполнении Артёма Карокозяна и Артёма Калайджяна, которые рассорились и не могут простить друг друга. Кроме того, в ленте снялись Елена Осипова, Вартан Даниелян, Ева Зограбян и другие.

«Вызов», заработавший к настоящему моменту 1,67 млрд рублей, лидировал на протяжении пяти недель.

Ранее проект Тимура Бекмамбетова «Пропавшая без вести» возглавил топ Netflix.

  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить