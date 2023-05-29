Картина «Вызов» уступила лидерство в прокате новой комедии

По итогам выходных фильм Клима Шипенко «Вызов» потерял лидерство в прокате, переместившись на вторую строчку рейтинга.

По данным ЕАИС, первенство по сборам отошло комедийной картине Виктора Шамирова «Непосредственно Каха. Другой фильм». Общая сумма выручки за выходные с учётом предпродаж составила 156 млн.

Сюжет фильма вращается вокруг двух давних друзей в исполнении Артёма Карокозяна и Артёма Калайджяна, которые рассорились и не могут простить друг друга. Кроме того, в ленте снялись Елена Осипова, Вартан Даниелян, Ева Зограбян и другие.

«Вызов», заработавший к настоящему моменту 1,67 млрд рублей, лидировал на протяжении пяти недель.

Ранее проект Тимура Бекмамбетова «Пропавшая без вести» возглавил топ Netflix.