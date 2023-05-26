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В Казани побит температурный рекорд 1905 года

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В четверг, 25 мая, дневная температура в Татарстане побила рекорд 1905 года.
В Казани побит температурный рекорд 1905 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт республиканского Гидрометцентра.

По данным метеостанции Казань-Сокол, максимальная температура воздуха составила +30,7 °С. Предыдущий рекорд составлял +30,6 °С, передаёт ГТРК «Татарстан».

Это второй температурный рекорд в регионе за месяц. Так, 1 мая воздух в Казани прогрелся до +30,8 °С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1920 году.

Ранее сообщалось, что в Москве в последние выходные мая ожидается похолодание.

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