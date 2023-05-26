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В Москве в последние выходные мая ожидается похолодание

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В последние майские выходные в Москву придёт похолодание до +17 °C, 28 мая ожидается небольшой дождь, сообщил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Москве в последние выходные мая ожидается похолодание
  • РИА Новости

«Я бы назвал погоду на предстоящие выходные и конец мая невыразительной, без резких всплесков тепла и без резких провалов холода, без резких телодвижений. У нас на выходные ожидается понижение температуры, смена воздушной массы. В субботу ожидается около +22 °C, а в воскресенье уже +17...+19 °C», — сказал он.

Завершится календарная весна небольшими осадками и умеренной температурой.

Ранее URA.RU сообщало, что аномальная жара в Пермском крае закончится к 30 мая, а уже в понедельник, 29 мая, ожидается приход холодного фронта в регион.

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