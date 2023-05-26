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В Татарстане предупредили об усилении ветра до 23 м/с

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В Татарстане в субботу, 27 мая, прогнозируется дождливая погода с грозой и ветром.
В Татарстане предупредили об усилении ветра до 23 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах возможен град. Скорость ветра может достигать 15—20 м/с, днём локально ожидается до 23 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, в дневное — до +24...+29 °С.

Тем временем в Нижегородской области спасатели предупреждали об усилении ветра в пятницу, 26 мая, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Скорость порывов — от 14 до 19 м/с.

Как отметили в ведомстве, такая погода сохранится ночью и утром.

Ранее сообщалось, что в Москве в последние выходные мая ожидается похолодание.

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