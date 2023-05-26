В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной пожарно-аварийной спасательной службы.

По прогнозу, 27—29 мая местами возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20—23 м/с.

Также стало известно, что в ближайшие выходные в большинстве районов ЯНАО пройдут дожди, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Чулеву.

«В основном грозы ожидаются в Шурышкарском районе и на части территории Приуральского района», — уточнила Чулева.

Скорость ветра составит 6—11 м/с, при грозе до 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве в последние выходные мая ожидается похолодание.