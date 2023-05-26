Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Короткая ссылка
В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.
В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной пожарно-аварийной спасательной службы.

По прогнозу, 27—29 мая местами возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалом 20—23 м/с.

Также стало известно, что в ближайшие выходные в большинстве районов ЯНАО пройдут дожди, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Чулеву.

«В основном грозы ожидаются в Шурышкарском районе и на части территории Приуральского района», — уточнила Чулева.

Скорость ветра составит 6—11 м/с, при грозе до 15—18 м/с.

Ранее сообщалось, что в Москве в последние выходные мая ожидается похолодание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить