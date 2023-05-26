Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Диетолог Мухина: в день стоит употреблять не более 200 г клубники

Короткая ссылка
Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что клубника может вызвать аллергию.
Диетолог Мухина: в день стоит употреблять не более 200 г клубники
  • Gettyimages.ru

«Клубника усыпана зёрнышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний», — предупредила Мухина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, желательно употреблять не более 200 г клубники в день.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить