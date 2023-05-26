Диетолог Мухина: в день стоит употреблять не более 200 г клубники

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что клубника может вызвать аллергию.

«Клубника усыпана зёрнышками с ворсинками. Эти семечки вообще не перевариваются и могут царапать слизистую. Если у человека гастрит, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, то это будет такой раздражающий фактор, который может спровоцировать обострение данных заболеваний», — предупредила Мухина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, желательно употреблять не более 200 г клубники в день.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.