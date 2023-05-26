Самарская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь» 27 мая
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на областной Минкульт.
Так, для детей более 50 библиотек организуют «Библиосумерки».
Также в Самаре пройдут Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Настоящие истории», литературный марафон «Русские чтения», театральные постановки, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.
Акция «Библионочь-2023» пройдёт также во всех библиотеках Владивостока и Приморского края, передаёт vostokmedia.com.
В Приморской краевой библиотеке имени Горького пройдёт мероприятие «Читаем вместе с Горьковкой», в центральной библиотеке имени Чехова состоятся чтения пьес Александра Островского и модный показ по мотивам творчества Анны Ахматовой.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе «Библионочь» пройдёт в трёх библиотеках города.