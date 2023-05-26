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Самарская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь» 27 мая

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Ежегодная просветительская всероссийская акция «Библионочь» пройдёт в Самарской области 12-й раз. Около 200 площадок подготовили для посетителей более 800 мероприятий.
Самарская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь» 27 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на областной Минкульт.

Так, для детей более 50 библиотек организуют «Библиосумерки».

Также в Самаре пройдут Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Настоящие истории», литературный марафон «Русские чтения», театральные постановки, концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Акция «Библионочь-2023» пройдёт также во всех библиотеках Владивостока и Приморского края, передаёт vostokmedia.com.

В Приморской краевой библиотеке имени Горького пройдёт мероприятие «Читаем вместе с Горьковкой», в центральной библиотеке имени Чехова состоятся чтения пьес Александра Островского и модный показ по мотивам творчества Анны Ахматовой.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе «Библионочь» пройдёт в трёх библиотеках города.

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