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«Библионочь» пройдёт в трёх библиотеках Ставрополя 27 мая

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В субботу, 27 мая, в Ставрополе пройдёт «Библионочь» сразу в трёх библиотеках города.
«Библионочь» пройдёт в трёх библиотеках Ставрополя 27 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу администрации краевого центра.

«Ставропольская централизованная библиотечная система подготовила для любителей книг несколько десятков интересных и увлекательных уроков. На одну ночь библиотеки превратятся в школы чудес и занимательных наук. Все программы посвящены Году педагога и наставника», — заявили в ведомстве.

Ранее RIA56 сообщало, что в студенческом городке Оренбургского госуниверситета пройдёт акция «Ночь географии». Она состоится 3 июня.

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