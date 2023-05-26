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Продюсер Сельянов рассказал о нереализованных проектах Алексея Балабанова

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Российский продюсер Сергей Сельянов рассказал о кинопроектах своего близкого друга режиссёра Сергея Балабанова, которые он не успел воплотить в жизнь.
Продюсер Сельянов рассказал о нереализованных проектах Алексея Балабанова
  • РИА Новости

Сельянов рассказал, что Балабанов рассчитывал снять фильм об американце, оказавшемся в Сибири в XIX веке. По задумке режиссёра, главную роль должен был исполнить Брюс Уиллис.

«Но у Лёши он должен был быть весь замотан бинтами, поскольку обморожен. Я говорю: Лёш... В общем, прикольно. То есть лица народного артиста мы не видим, но наслаждаемся тем, что под бинтами именно он? В общем, и эта идея не осуществилась», — цитируют Сельянова «Ведомости».

Кроме того продюсер уточнил, что Балабанов хотел снять ещё один проект с Сергеем Бодровым — младшим.

«Они периодически вдохновенно придумывали историю про инопланетян, залетевших на Землю. Но не допридумали. Жаль», — поделился Сельянов.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино раскрыл подробности своего нового фильма «Кинокритик».

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