Продюсер Сельянов рассказал о нереализованных проектах Алексея Балабанова

Российский продюсер Сергей Сельянов рассказал о кинопроектах своего близкого друга режиссёра Сергея Балабанова, которые он не успел воплотить в жизнь.

Сельянов рассказал, что Балабанов рассчитывал снять фильм об американце, оказавшемся в Сибири в XIX веке. По задумке режиссёра, главную роль должен был исполнить Брюс Уиллис.

«Но у Лёши он должен был быть весь замотан бинтами, поскольку обморожен. Я говорю: Лёш... В общем, прикольно. То есть лица народного артиста мы не видим, но наслаждаемся тем, что под бинтами именно он? В общем, и эта идея не осуществилась», — цитируют Сельянова «Ведомости».

Кроме того продюсер уточнил, что Балабанов хотел снять ещё один проект с Сергеем Бодровым — младшим.

«Они периодически вдохновенно придумывали историю про инопланетян, залетевших на Землю. Но не допридумали. Жаль», — поделился Сельянов.

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