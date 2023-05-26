Режиссёр Квентин Тарантино раскрыл подробности своего нового фильма «Кинокритик»

Знаменитый американский постановщик Квентин Тарантино раскрыл некоторые детали своей новой картины под названием «Кинокритик».

Сюжет новой ленты Квентина Тарантино, по словам самого режиссёра, будет вращаться вокруг журналиста, который пишет о фильмах для порножурнала, сообщает Deadline.

За основу постановщик взял историю реального корреспондента, работавшего в 1970-х, однако имя и название издания Тарантино не раскрыл.

Режиссёр отметил, что его герой был «очень хорошим критиком, циничным, как чёрт, грубым», но вместе с тем «поток его мыслей был действительно смешным».

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