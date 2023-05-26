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Режиссёр Квентин Тарантино раскрыл подробности своего нового фильма «Кинокритик»

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Знаменитый американский постановщик Квентин Тарантино раскрыл некоторые детали своей новой картины под названием «Кинокритик».
Режиссёр Квентин Тарантино раскрыл подробности своего нового фильма «Кинокритик»
  • Gettyimages.ru

Сюжет новой ленты Квентина Тарантино, по словам самого режиссёра, будет вращаться вокруг журналиста, который пишет о фильмах для порножурнала, сообщает Deadline.

За основу постановщик взял историю реального корреспондента, работавшего в 1970-х, однако имя и название издания Тарантино не раскрыл.

Режиссёр отметил, что его герой был «очень хорошим критиком, циничным, как чёрт, грубым», но вместе с тем «поток его мыслей был действительно смешным».

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