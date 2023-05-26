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Группа «123 полк» получила Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV

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Группа «123 полк» получила Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV в специальной номинации «За стойкость и волю». В состав коллектива входят военнослужащие, принимавшие участие в СВО.
Группа «123 полк» получила Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Награду из рук ведущей премии Елены Север получил один из членов «123 полка», заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков.

«Премия телеканала RU.TV — это высокая оценка работы всего коллектива «123 полк», это проявление внимания к группе, моральная поддержка нашего творчества», — заявил директор и идейный вдохновитель группы «123 полк», луганчанин кандидат педагогических наук Иван Коломойцев.

По его словам, популярная музыка, как и искусство в целом, объединяет, просвещает и воспитывает.

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