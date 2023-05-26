В сети опубликовали второй трейлер фильма «Барби»

Кинокомпания Warner Bros. поделилась вторым трейлером картины «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии.

Из нового видео зрители могут узнать подробности о сюжете, который какое-то время держался в тайне.

Судя по трейлеру, кукла Барби и её спутник Кен покидают Барбиленд и отправляются в реальный мир, где их ждут новые приключения — встреча с обычными людьми и правилами, которые нельзя нарушать. Так, куклы побывают в полицейском участке, а также познакомятся с местным народом. Этот опыт даст им возможность понять, что совершенства можно достичь, обретя внутреннюю гармонию.

Режиссёром «Барби» выступила Грета Гервиг, работавшая до этого над такими лентами, как «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины».

Вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме снялись Хелен Миррен, Джон Сина, Ариана Гринблатт, Эмма Маки и другие.

В мировой прокат картина выйдет 19 июля 2023 года.

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