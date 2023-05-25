Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока»

В сети появился тизер-трейлер второго сезона сериала «Пищеблок», созданного по мотивам романа Алексея Иванова.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры».

Как сообщает пресс-служба видеосервиса, действие разворачивается спустя три года после событий первого сезона, а в центре событий по-прежнему оказывается пионер Валерка Лагунов, ставший вампиром. Он пытается вести привычный образ жизни и скрывать свои новые потребности от окружающих, однако его новая одноклассница оказывается близка к разгадке его тайны. Также существование главного героя омрачит появление нового могущественного вампира.

Второй сезон сериала снят по оригинальному сценарию Сергея Калужанова («Мажор»). По его словам, идеи одобрил Алексей Иванов.

«В продолжении нет единства места действия, как в первом сезоне, где всё происходило в пионерлагере. Второй сезон чуть более разнообразен по географии, в нём больше экшн-элементов — погони, схватки с вампирами, наравне с детективной линией в традициях первого сезона. Кроме того, цели и задачи, которые стоят перед нашим героем, становятся выше и масштабнее. И самое важное — это полностью оригинальное произведение», — говорит сценарист.

Центральные роли в ленте исполнили Пётр Натаров, Ангелина Стречина, Даниил Вершинин и Мария Абрамова, снимавшиеся в первом сезоне. В продолжении к ним присоединились Риналь Мухаметов, Равшана Куркова, Ксения Трейстер и Сергей Епишев.

Режиссёром выступил Эдуард Бордуков («На острие»). Он рассказал, что в новых эпизодах будет две основные темы — смена эпох и «борьба главного героя с тёмной суперсилой внутри себя».

Премьера сезона запланирована на лето.

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