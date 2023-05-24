В сети появился финальный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер супергеройского фильма «Флэш», главную роль в котором исполняет Эзра Миллер.

Ролик опубликован на YouTube-канале DC.

В трейлере зрители могут увидеть знакомых героев, в числе которых две версии Флэша, два Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона, Супергёрл.

Кроме того, в видео показаны родители Флэша, дворецкий Брюса Уэйна Альфред, Зод и другие персонажи.

Выход фильма запланирован на 14 июня 2023 года.

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