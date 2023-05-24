В сети появился финальный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером
- Legion-Media
- © Collection Christophel
Ролик опубликован на YouTube-канале DC.
В трейлере зрители могут увидеть знакомых героев, в числе которых две версии Флэша, два Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона, Супергёрл.
Кроме того, в видео показаны родители Флэша, дворецкий Брюса Уэйна Альфред, Зод и другие персонажи.
Выход фильма запланирован на 14 июня 2023 года.
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