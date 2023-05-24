Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В сети появился финальный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером

Короткая ссылка
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер супергеройского фильма «Флэш», главную роль в котором исполняет Эзра Миллер.
В сети появился финальный трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером
  • Legion-Media
  • © Collection Christophel

Ролик опубликован на YouTube-канале DC.

В трейлере зрители могут увидеть знакомых героев, в числе которых две версии Флэша, два Бэтмена в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона, Супергёрл.

Кроме того, в видео показаны родители Флэша, дворецкий Брюса Уэйна Альфред, Зод и другие персонажи.

Выход фильма запланирован на 14 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что болгарский писатель Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить