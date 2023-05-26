В Новосибирской области предупредили о ночных заморозках до -3 °С

По данным синоптиков западносибирского Гидрометцентра, в Новосибирской области до конца мая продолжатся ночные заморозки до -3 °С.

Об этом сообщает Сиб.фм.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, заморозки ожидаются ночью по юго-востоку области. В среднем во всём регионе ночная температура прогнозируется в диапазоне от +1 до +6 °С, местами до +11 °С. Днём потеплеет до +17…+22 °С в субботу и до +20…+25 °С в воскресенье.

Наряду с этим в Башкирии ожидается по-летнему тёплая погода и грозы, информирует mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

26 и 27 мая в республике днём температура воздуха составит +26…+31 °С. 28 мая днём пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в конце недели ожидаются ночные заморозки в ряде регионов России.