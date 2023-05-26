По проекту «Открой#Моспром» предприятия столицы посетили 1,3 тысячи человек за неделю

За первую неделю работы третьего сезона проекта «Открой#Моспром», который стартовал 15 мая, предприятия столицы посетили 1,3 тыс. жителей и туристов. Для них провели свыше 50 экскурсий на фабрики и заводы.

Об этом пишет kp.ru.

«Новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города. До конца мая планируем организовать ещё около 100 туров по столичным фабрикам и заводам», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В рамках проекта прошли экскурсии по заводам «Микрон» и «Очаково», а также по офису ИТ-компании VK.

Сезон продлится до 31 мая.

Ранее НСН сообщала, что в столице открыли регистрацию на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».