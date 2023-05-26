По проекту «Открой#Моспром» предприятия столицы посетили 1,3 тысячи человек за неделю
- АГН «Москва»
Об этом пишет kp.ru.
«Новинкой в этот раз стали ночные спецтуры по предприятиям и технологическим площадкам города. До конца мая планируем организовать ещё около 100 туров по столичным фабрикам и заводам», — прокомментировал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
В рамках проекта прошли экскурсии по заводам «Микрон» и «Очаково», а также по офису ИТ-компании VK.
Сезон продлится до 31 мая.
Ранее НСН сообщала, что в столице открыли регистрацию на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».