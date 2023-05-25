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Диетолог Аплетаева назвала допустимым употребление двух-трёх кусков хлеба в день

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Врач — диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, сколько хлеба допустимо употреблять.

«Где-то два-три кусочка любого хлеба в день обычный здоровый человек, у которого нет каких-либо противопоказаний, может съедать», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если есть лишний вес или сахарный диабет, то лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, поскольку он содержит быстрые углеводы.

«Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», — отметила Аплетаева.

Практически нет противопоказаний у зернового хлеба.

«Вообще это продукт достойный, если он качественно сделан», — добавила эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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