Диетолог Королёва: авокадо может вызвать аллергию

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что авокадо может вызвать аллергическую реакцию.

«Есть люди с индивидуальной непереносимостью этого продукта. Она встречается не так часто, но это бывает. Таким людям авокадо есть не рекомендуется», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в целом для большинства людей авокадо полезно, поскольку содержит полезные жиры растительного происхождения, жирорастворимые витамины A и E, белок и небольшое количество углеводов.

«Это сытный продукт, который можно использовать для полезного завтрака или перекуса», — отметила Королёва.

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