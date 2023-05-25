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Диетолог Королёва: авокадо может вызвать аллергию

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что авокадо может вызвать аллергическую реакцию.

«Есть люди с индивидуальной непереносимостью этого продукта. Она встречается не так часто, но это бывает. Таким людям авокадо есть не рекомендуется», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в целом для большинства людей авокадо полезно, поскольку содержит полезные жиры растительного происхождения, жирорастворимые витамины A и E, белок и небольшое количество углеводов.

«Это сытный продукт, который можно использовать для полезного завтрака или перекуса», — отметила Королёва.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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