Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 году

Короткая ссылка
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о планах Госфильмофонда отреставрировать 40 картин из своей коллекции в течение 2023 года.

«Специалисты Госфильмофонда России проведут масштабную работу по восстановлению материалов к 150-летию Фёдора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной, 125-летию Сергея Эйзенштейна», — пишет Ольга Любимова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что в числе отреставрированных проектов также будут «Здравствуй и прощай», «Чапаев», вторая серия «Молодой гвардии», «Подвиг разведчика», «Мама вышла замуж» и прочие.

Подобная реставрация проводится как ради сохранения старых кинопроектов отечественного производства, так и для того, чтобы показывать их широкой аудитории.

Ранее стало известно, что до конца года в Нижнем Новгороде восстановят пять объектов культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить