Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 году
«Специалисты Госфильмофонда России проведут масштабную работу по восстановлению материалов к 150-летию Фёдора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной, 125-летию Сергея Эйзенштейна», — пишет Ольга Любимова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что в числе отреставрированных проектов также будут «Здравствуй и прощай», «Чапаев», вторая серия «Молодой гвардии», «Подвиг разведчика», «Мама вышла замуж» и прочие.
Подобная реставрация проводится как ради сохранения старых кинопроектов отечественного производства, так и для того, чтобы показывать их широкой аудитории.
Ранее стало известно, что до конца года в Нижнем Новгороде восстановят пять объектов культурного наследия.