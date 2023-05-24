В Нижнем Новгороде восстановят пять объектов культурного наследия в 2023 году

В Нижнем Новгороде планируют восстановить пять исторических объектов культурного наследия до конца 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное управление госохраны объектов культурного наследия.

В числе объектов — дом Щёлокова на Варварской улице, который планировали сдать в 2022 году, но сроки работ были сдвинуты.

Также работы по реставрации должны быть завершены в усадьбе Седова на улице Студёной.

Подходит к концу процесс восстановления в доме Чегодаева на улице Семашко, во флигеле дома мещанина Васильченко на улице Шевченко и в доме отставного штабс-капитана Войнич-Сяноженцкого.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.