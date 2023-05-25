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На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь 150-летия со дня рождения архитектора Щусева

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На портале «Узнай Москву» создали прогулочный маршрут, посвящённый архитектору Алексею Щусеву в честь 150-летия со дня его рождения.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Работы Алексея Щусева можно найти в Италии, Молдавии, Грузии, Узбекистане, однако именно Москва стала для него своеобразным театром архитектурных действий», — говорится в сообщении.

Во время прогулки по городу в сопровождении приложения можно узнать о работах архитектора, а также интересные факты из истории их строительства. Начало маршрута — у Казанского вокзала. Конечная точка — Дом академиков на Ленинском проспекте.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в столице отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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