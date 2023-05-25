Организаторы «Нашествия» опровергли информацию о переносе фестиваля

Организаторы рок-фестиваля «Нашествие», который в этом году пройдёт в Калужской области, опровергли информацию о якобы переносе мероприятия из-за конфликта с дачниками.

«Мы опровергаем эту информацию. Никаких переносов нет, всё остаётся по-прежнему — даты проведения фестиваля, место — Боровский район Калужской области», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря «Нашествия» Олега Цурикова.

В четверг, 25 мая, в СМИ появились сообщения, что место проведения фестиваля может быть изменено из-за конфликта с жителями СНТ, рядом с которым должно состояться мероприятие.

Ранее стало известно, что барды Шаов и Завалин примут участие в «Ночи музыки» в Екатеринбурге.