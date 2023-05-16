Известные барды Шаов и Завалин примут участие в «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».

Они выступят в Литературном квартале 23 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов Ural Music Night.

Константин Завалин известен как автор хитов «Мама, я хочу Пикачу» и «Херсонес Таврический».

Тимур Шаов стилизует авторскую песню под городской фольклор и национальные мотивы, а группа «Прожект БАМ» известна вариациями латиноамериканской музыки и цыганского джаза.

В свою очередь, Василий Уриевский на сцене меняет жанры, музыкальные инструменты и голоса.

Ранее певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра», заявила в беседе с НСН, что считает такие конкурсы очень важными.