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Известные барды Шаов и Завалин примут участие в «Ночи музыки» в Екатеринбурге

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В музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге примут участие известные российские барды Тимур Шаов, Константин Завалин, Василий Уриевский и группа «Прожект БАМ».
Известные барды Шаов и Завалин примут участие в «Ночи музыки» в Екатеринбурге
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan Hidson / Design Pics

Они выступят в Литературном квартале 23 июня, сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов Ural Music Night.

Константин Завалин известен как автор хитов «Мама, я хочу Пикачу» и «Херсонес Таврический».

Тимур Шаов стилизует авторскую песню под городской фольклор и национальные мотивы, а группа «Прожект БАМ» известна вариациями латиноамериканской музыки и цыганского джаза.

В свою очередь, Василий Уриевский на сцене меняет жанры, музыкальные инструменты и голоса.

Ранее певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина, которая является одним из членов жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: молодые ветра», заявила в беседе с НСН, что считает такие конкурсы очень важными.

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