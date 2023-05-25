В венесуэльской Валенсии стартовала Неделя русской культуры

Мэрия венесуэльской Валенсии, города-побратима Волгограда, при поддержке российских дипломатов открыла Неделю русской культуры, в рамках которой начала работу выставка картин советского и российского художника Геннадия Доброва.

«Выставка приурочена к открытию Недели русской культуры, организованной мэрией Валенсии в рамках установления побратимских связей между героическим российским городом Волгоградом и венесуэльской Валенсией», — цитируют советника-посланника посольства России Эдуарда Соколова РИА Новости.

Выставка работ Доброва будет проходить до 9 июня в доме-музее Хосе Покатерры, первого посла Венесуэлы в СССР.

Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее откроется большая выставка к 150-летию Николая Рериха.