В венесуэльской Валенсии стартовала Неделя русской культуры
- Gettyimages.ru
«Выставка приурочена к открытию Недели русской культуры, организованной мэрией Валенсии в рамках установления побратимских связей между героическим российским городом Волгоградом и венесуэльской Валенсией», — цитируют советника-посланника посольства России Эдуарда Соколова РИА Новости.
Выставка работ Доброва будет проходить до 9 июня в доме-музее Хосе Покатерры, первого посла Венесуэлы в СССР.
Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее откроется большая выставка к 150-летию Николая Рериха.