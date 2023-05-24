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Большая выставка к 150-летию Рериха откроется в Третьяковке

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В октябре 2023 года Третьяковская галерея откроет масштабный выставочный проект, посвящённый 150-летнему юбилею художника Николая Рериха.

«В октябре Третьяковская галерея откроет большую моновыставку, где можно будет увидеть более 100 работ, всесторонне освещающих творческое наследие великого художника. Наша выставка станет первой среди запланированных в России к этому юбилею различных выставочных проектов», — цитирует ТАСС директора по развитию партнерских связей и туризма галереи Елизавету Беркович.

Ранее в Кремле заявили, что будут консультироваться с экспертами по состоянию иконы «Троица», находящейся в Третьяковской галерее.

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