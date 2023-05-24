Большая выставка к 150-летию Рериха откроется в Третьяковке
«В октябре Третьяковская галерея откроет большую моновыставку, где можно будет увидеть более 100 работ, всесторонне освещающих творческое наследие великого художника. Наша выставка станет первой среди запланированных в России к этому юбилею различных выставочных проектов», — цитирует ТАСС директора по развитию партнерских связей и туризма галереи Елизавету Беркович.
Ранее в Кремле заявили, что будут консультироваться с экспертами по состоянию иконы «Троица», находящейся в Третьяковской галерее.