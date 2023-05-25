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Актриса Рэй Сихорн снимется в четвёртой части «Плохих парней»

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Актриса Рэй Сихорн, известная по проекту «Лучше звоните Солу», присоединилась к касту фильма «Плохие парни 4».
Актриса Рэй Сихорн снимется в четвёртой части «Плохих парней»
  • AP

Как сообщает Deadline, на данный момент неизвестно, кого именно сыграет американская актриса в новой части франшизы.

Вместе с ней в актёрский состав картины вошли Уилл Смит, Мартин Лоуренс и Эрик Дэйн. Режиссёрами ленты выступают Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Вместе они работали над фильмом «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020-м.

Сюжет франшизы «Плохие парни» сфокусирован на двух темнокожих детективах — Майке Лоури и Маркусе Бёрнетте, которые являются полными противоположностями друг друга.

Ранее актриса Лили-Роуз Депп объяснила наличие обнажённых сцен в сериале «Кумир».

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