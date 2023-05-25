Актриса Лили-Роуз Депп объяснила наличие обнажённых сцен в сериале «Кумир»
- globallookpress.com
Как артистка рассказала People, образы её героини напрямую связаны с её желанием высказаться и выразить себя. По словам Депп, обнажённое тело в данном случае отражает эмоциональную наготу.
Актриса также подчеркнула, что считает своего персонажа настоящей исполнительницей, из-за чего сексуальность присутствует не только в её творчестве, но и в других сферах жизни.
Сама Лили-Роуз Депп не считает обнажённые сцены в проекте лишними.
«Кумир» — сериал о молодой поп-звезде по имени Джоселин, которая вступает в отношения с владельцем ночного клуба и членом тайного культа в исполнении музыканта The Weeknd.
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