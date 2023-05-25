Певица Виктория Пьер-Мари назвала смерть Тины Тёрнер утратой для всего мира
Об этом певица заявила в разговоре с Пятым каналом.
По словам Пьер-Мари, Тёрнер внесла огромный вклад в её творчество и была её кумиром.
«Для меня лично это огромная утрата. Мне даже трудно представить, кто бы ещё в мире музыки мог иметь такое огромное значение для меня как для музыканта», — отметила исполнительница.
Она уточнила, что Тина Тёрнер была вежливой женщиной с внутренним стержнем и тяжёлой судьбой, но всегда старалась быть позитивной.
«Я буду скорбеть, и буду плакать, и буду слушать её песни бесконечно», — заключила Пьер-Мари.
Тина Тёрнер скончалась в среду, 24 мая. Певице было 83 года.
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