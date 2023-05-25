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В Грозном проходит Международный кинофорум «Золотой Витязь»

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В Грозном проходит XXXII Международный кинофорум «Золотой Витязь».
В Грозном проходит Международный кинофорум «Золотой Витязь»
  • Gettyimages.ru

По данным портала «Чечня сегодня», на торжественном открытии кинофорума 24 мая присутствовали режиссёры, актёры, ценители киноискусства, творческие коллективы ЧР и ЛНР и другие почётные гости.

Приветственное слово главы ЧР Рамзана Кадырова произнёс председатель правительства республики Муслим Хучиев.

«Рад, что в этом году один из старейших в истории современной России Международный кинофорум «Золотой Витязь» проходит в столице Чеченской Республики. Сегодня Запад ведёт пропаганду своих извращённых идей через различные каналы, включая кино. Поэтому очень важно, чтобы мы продвигали в искусстве духовность, нравственность и традиционные ценности», — говорилось в приветствии.

Также в ходе церемонии народный артист России и президент кинофорума Николай Бурляев по указу главы ЧР был награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».  

«Золотой Витязь» будет проходить в Грозном до 31 мая. Всего в этом году участвуют 153 конкурсные картины из порядка 20 стран, в числе которых документальные, художественные, анимационные, дебютные фильмы.

Ранее стало известно, что фестиваль «Музыка андеграунда» пройдёт 3 июня в Екатеринбурге.

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