Фестиваль «Музыка андеграунда» пройдёт 3 июня в Екатеринбурге

Рок-фестиваль «Музыка андеграунда» состоится 3 июня в Екатеринбурге. Его инициатором стал Музей андеграунда.

Об этом сообщает URA.RU.

«На площадке летнего двора музея 3 июня выступят девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города», — рассказали в музее.

Среди участников — музыканты, которые продолжают традиции свердловского рок-андеграунда. Также ожидается приезд исполнителей из других городов России.

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