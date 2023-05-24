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Фестиваль «Музыка андеграунда» пройдёт 3 июня в Екатеринбурге

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Рок-фестиваль «Музыка андеграунда» состоится 3 июня в Екатеринбурге. Его инициатором стал Музей андеграунда.

Об этом сообщает URA.RU.

«На площадке летнего двора музея 3 июня выступят девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города», — рассказали в музее.

Среди участников — музыканты, которые продолжают традиции свердловского рок-андеграунда. Также ожидается приезд исполнителей из других городов России.

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.

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