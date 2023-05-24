Фестиваль «Музыка андеграунда» пройдёт 3 июня в Екатеринбурге
Об этом сообщает URA.RU.
«На площадке летнего двора музея 3 июня выступят девять уральских команд, известных в музыкальной андеграундной среде города», — рассказали в музее.
Среди участников — музыканты, которые продолжают традиции свердловского рок-андеграунда. Также ожидается приезд исполнителей из других городов России.
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