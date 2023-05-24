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В подмосковной акции «Ночь музеев» приняли участие более 51 тысячи человек

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В мероприятиях акции «Ночь музеев» в Московской области приняли участие более 51 тыс. человек, что на 17% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Мероприятия в честь «Ночи музеев» подготовили почти 70 культурных учреждений региона. Гости могли посетить экскурсии, лекции, интерактивные программы, иммерсивные постановки, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Москве 280 учреждений культуры подготовили программу к Единому дню открытых дверей.

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