В подмосковной акции «Ночь музеев» приняли участие более 51 тысячи человек
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
«Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Мероприятия в честь «Ночи музеев» подготовили почти 70 культурных учреждений региона. Гости могли посетить экскурсии, лекции, интерактивные программы, иммерсивные постановки, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что в Москве 280 учреждений культуры подготовили программу к Единому дню открытых дверей.