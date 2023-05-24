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В Москве 280 учреждений культуры подготовили программу к Единому дню открытых дверей

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Более 280 культурных площадок присоединятся к акции «Единый день открытых дверей», которая пройдёт в субботу, 27 мая, в Москве.

Об этом сообщают «Известия».

«Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки, а руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы. Также в различных учреждениях пройдут спектакли и концерты», — прокомментировала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Так, в Доме Гоголя пройдёт экскурсия на тему истории здания, в культурном центре «Вдохновение» состоится интерактивное шоу перкуссионистов и барабанщиков, а в культурном центре «Москворечье» — концерт с участием Театра народной музыки «Иван да Марья».

Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.

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