В Москве 280 учреждений культуры подготовили программу к Единому дню открытых дверей
Об этом сообщают «Известия».
«Сотрудники библиотек расскажут о своей работе и представят книжные новинки, а руководители кружков и творческих студий проведут открытые мастер-классы. Также в различных учреждениях пройдут спектакли и концерты», — прокомментировала заместитель мэра Наталья Сергунина.
Так, в Доме Гоголя пройдёт экскурсия на тему истории здания, в культурном центре «Вдохновение» состоится интерактивное шоу перкуссионистов и барабанщиков, а в культурном центре «Москворечье» — концерт с участием Театра народной музыки «Иван да Марья».
Ранее ФАН сообщало, что акция «Ночь театров» состоялась в Москве в марте.