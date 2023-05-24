В Татарстане ожидается жара до +32 °С и усиление ветра до 17 м/с

Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в четверг, 25 мая. В республике сохранятся жара и сильный ветер.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём местами прогнозируется ветер с порывами до 15—17 м/с. Температура воздуха составит +27...+32 °С.

Дожди, грозы и град сохраняются и в Крыму, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональное МЧС. До 25 мая в регионе возможны местами очень сильные дожди.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.