В Татарстане ожидается жара до +32 °С и усиление ветра до 17 м/с
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Днём местами прогнозируется ветер с порывами до 15—17 м/с. Температура воздуха составит +27...+32 °С.
Дожди, грозы и град сохраняются и в Крыму, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональное МЧС. До 25 мая в регионе возможны местами очень сильные дожди.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.