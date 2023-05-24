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В Татарстане ожидается жара до +32 °С и усиление ветра до 17 м/с

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в четверг, 25 мая. В республике сохранятся жара и сильный ветер.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Днём местами прогнозируется ветер с порывами до 15—17 м/с. Температура воздуха составит +27...+32 °С.

Дожди, грозы и град сохраняются и в Крыму, передаёт «Крым 24» со ссылкой на региональное МЧС. До 25 мая в регионе возможны местами очень сильные дожди.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.

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